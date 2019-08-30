Оренбург, , 12:15 — REGNUMОренбургский государственный университет (ОГУ) и Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области подписали соглашение, которое позволит усилить подготовку специалистов в налоговой сфере, сообщает 30 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что в настоящее время половина из сотрудников региональной налоговой службы — выпускники ОГУ, а в управлении их доля составляет 60%.

«Половина — мало, нужно 70 процентов!» — пошутила ректор университета Жанна Ермакова на встрече с руководителем оренбургского УФНС Кириллом Князевым.

Подготовка кадров в вузе для этого сектора рынка труда проходит при непосредственном участии специалистов налоговой службы, которые содействуют прохождению студентами учебной и производственной практики: определяют для молодых людей рабочие места, назначают для руководства ею своих коллег, инструктируют студентов, предоставляют им информацию.

Процедура подписания договора о взаимодействии между УФНС по Оренбургской области и ОГУ по организации проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования, завершилась обменом документами. На встрече стороны обсудили также ряд других вопросов сотрудничества.

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