Москва, , 12:20 — REGNUMСервис «Сбербанк Онлайн» работает со сбоями, сообщили пользователи в ряде крупных городов. Такие данные приводит 30 августа портал Downdetector.

Сбербанк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проблемы с сервисом возникли около 11:00 мск. При этом 76% пользователей отметили, что им недоступен денежный перевод, а 23% вовсе не могут войти в систему. Жалобы поступили из столичных регионов, Самары, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга и других городов.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий сбой в работе сервиса Сбербанка произошел 26 августа, в большинстве случаев пользователи не могли войти в систему. Позднее банк сообщил об устранении неполадок и принес извинения клиентам.

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