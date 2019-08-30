Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:14 — REGNUMПрокурор Новокузнецка направил в суд уголовное дело за совершение экологического преступления — для рассмотрения по существу. В рамках этого дела троих должностных лиц обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как установлено в ходе следствия, во время эксплуатации установки очистки отработанных смазочных масел произошёл выброс загрязняющих веществ. Концентрация вредных веществ в воздухе значительно превысила допустимый уровень. Пострадали более 50 местных жителей.

Трём должностным лицам предприятия предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее по неосторожности причинение легкого вреда здоровью человека»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.