Исламабад, , 13:46 — REGNUMИндия готовит операцию по наведению порядка в столице бывшего индийского штата Джамму и Кашмир Сринагаре. Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News со ссылкой на местные источники.

По данным телеканала, на территории Сринагара уже построено 24 бункера для контроля за основными дорогами и перекрестками. Индийское командование размещает в городе снайперов, готовясь к непредвиденным происшествиям. Режим комендантского часа, введенный еще 5 августа, по-прежнему действует в регионе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.