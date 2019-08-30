Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUMВ Ленинградской области начинается строительство двух новых переправ — через реку Волхов в Киришах и через реку Свирь в Подпорожье. Соответствующее распоряжение о выделении средств из областного бюджета подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Необходимость в новых мостах объясняется тем, что старый мост через Волхов, построенный 53 года назад на подъезде к городу Кириши, уже не справляется со значительно увеличившимся потоком легкового и грузового транспорта. На новом мосту будет предусмотрено две полосы, расчетная скорость движения составит 80 километров в час.

Строительство нового моста через Свирь в городе Подпорожье связано с необходимостью снижения нагрузки на плотину Свирской ГЭС, по которой сегодня идет движение автотранспорта.

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«Предельные сроки по вводу новых мостов: Кириши — 2025 год, Подпорожье — 2027 год. Однако с учетом получения федерального финансирования планируется сократить время строительства каждого объекта на два года — 2023 и 2025 годы соответственно», — уточнил губернатор Александр Дрозденко.

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