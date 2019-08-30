Приштина, , 14:00 — REGNUMПосол США в Косово Филипп Коснетт принял участие в церемонии закрытия летнего лагеря для девочек WiSci Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в речи по этому случаю Коснетт заявил, что «подобные программы обладают особым значением для Косово и для всего региона в целом, поскольку женщины здесь не имеют равных с мужчинами возможностей для участия в экономике. Присутствие женщин на рынке труда критически важно для удовлетворения потребностей растущих секторов экономики, таких как информационная сфера и энергетика».

В лагере WiSci Косово 100 девушек из Косово, Албании, Северной Македонии, Черногории и Сербии получили возможность приобретать новые навыки и знания в сферах науки, техники, инженерии, искусства, дизайна и математики.