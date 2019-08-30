Гилфорд, Великобритания, , 12:05 — REGNUMИгрок Dreams Широ Мори создал на движке проекта полноценную видеоигру, в которой нужно управлять огромным монстром. Об этом 29 августа рассказало игровое издание Kotaku.

Игра называется «Ruckus: Just Another Natural Disaster». В ней геймеры должны управлять «очаровательным» чудовищем по имени Рукус, разрушающим современный мегаполис ради получения очков.

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Напомним, Dreams — это игра в жанре «песочница», позволяющая игрокам создавать свои собственные игровые проекты, музыку и фильмы. Ранняя версия Dreams вышла 16 апреля 2019 года.

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