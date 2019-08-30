Тбилиси, , 11:54 — REGNUMВ высшие учебные заведения Грузии после сдачи единых национальных экзаменов поступили 28 740 абитуриентов, передает 30 августа «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на национальный центр оценки экзаменов.

Отмечается, что экзамен сдали около 71% всех абитуриентов, зарегистрированных на экзамене. По данным центра, государственные гранты на обучение получили 6 546 студентов. Кроме того, по образовательным программам, финансируемым государством, зачислены 4 777 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили заявил, что в 2020 году планируется сократить количество обязательных выпускных экзаменов с четырех до трех.

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