Кампала, , 12:15 — REGNUMУганда может не достичь своей цели преобразования из аграрной страны в страну со средним уровнем дохода в соответствии с целями развития «Vision 2040», если уровень рождаемости не снизится. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на мнение экспертов.

Цели «Vision 2040» направлены на укрепление отдельных секторов экономики, таких как нефтегазовый, туристический и сельскохозяйственный. Один из прогнозов цели состоит в том, чтобы Уганда к 2020 году стала страной с уровнем дохода ниже среднего, а затем к 2032 году перешла в категорию стран с уровнем дохода выше среднего.

Тем не менее, эксперты считают, что эта цель не сможет быть достигнута из-за высокого уровня рождаемости в стране, который негативно влияет на развитие.

Эксперты утверждают, что дети мешают родителям экономить и изучать возможности для бизнеса, которые в конечном итоге приведут страну к экономическому процветанию.

По предварительным оценкам, в стране ежегодно рождается 1,6 миллионов детей. В среднем, каждая угандийская женщина имеет пятеро детей, что, по мнению экспертов, очень велико и должно быть сокращено до трех детей на семью.

Бетти Кьяддондо, директор по вопросам здоровья семьи в Национальном совете по народонаселению, говорит, что угандийцам необходимо лучше планировать свои семьи.

«В текущей ситуации Уганда не сможет полностью достичь своей цели к 2040 году и даже стать страной со средним уровнем дохода. Большая часть населения состоит из иждивенцев — детей и молодежи. Это влечет за собой обязательные расходы. Вместо того, чтобы экономить и реинвестирование в экономику, чтобы обеспечить развитие страны, деньги тратятся на детей. Чем больше детей или иждивенцев, тем больше денег человек тратит», — заявила она, подчеркивая необходимость изменения структуры населения.

Статистические данные Национального совета Уганды по народонаселению (NPC) показывают, что 70 процентов населения Уганды составляют дети или молодежь, большинство из которых зависят от родителей или опекунов.

Согласно данным NPC, чтобы Уганда стала страной со средним уровнем дохода, каждый местный житель должен иметь доход в 1000 долларов. В настоящее время средний угандийский доход на душу населения составляет 800 долларов.