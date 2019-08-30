Киншаса, 30 августа 2019, 12:22 — REGNUMЧисло погибших за год в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2000 человек. Об этом, как передает агентство Reuters, свидетельствуют данные, обнародованные министерством здравоохранения страны.

Эпидемия лихорадки Эбола
Эпидемия лихорадки Эбола

На данный момент число погибших от Эболы достигло 2 006 человек, а число заболевших — 3 004 человека за год.

Несмотря на разработку эффективной вакцины, методов лечения и всех усилий медицинских работников, пытающихся контролировать распространение болезни, многие жители в отдаленных районах восточной части страны с недоверием относятся к лечению.

«Чтобы пройти курс лечения, люди должны доверять… медицинскому персоналу… Это потребует времени, ресурсов и большой кропотливой работы», — говорится в заявлении международной федерации Красного Креста.

16 августа медицинские работники подтвердили первые случаи заболевания лихорадкой в провинции Южная Киву. Вскоре после этого случай заболевания Эболой был подтвержден на контролируемой ополченцами территории в Северном Киву.

«Мы боремся буквально (вместе) со всеми… на местах, чтобы добраться к людям, установить контакты, выявить случаи заболевания возможно раньше», — заявил представитель Всемирной Организации Здравоохранения Кристиан Линдмайер.

На прошлой неделе представители ВОЗ выразили обеспокоенность в связи с расширением географического охвата этой болезни.