Директор по маркетингу студии Owlchemy Labs Отэм Роуз Тейлор обвинила сооснователя Oculus Михаила Антонова в сексуальных домогательствах. Об этом 29 августа сообщило игровое издание Kotaku.

Вашингтон, , 12:02 — REGNUMПо словам девушки, во время конференции Game Developers Conference в 2016 году Антонов пригласил её в свой номер для «приватной демонстрации нового шлема виртуальной реальности». Пока Тейлор была в шлеме, сооснователь Oculus запустил руки к ней под юбку.

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Михаил Антонов покинул свою должность в Facebook (Facebook приобрёл Oculus в 2014 году) в мае 2019 года. Он пока никак не прокомментировал обвинения Отэм Тейлор.

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