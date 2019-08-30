Цхинвал, , 11:46 — REGNUMВ дошкольных образовательных учреждениях столицы проводятся последние приготовления к приему детей. Всего в дошкольные учреждения Цхинвала в этом году пойдут 2830 детей, сообщает 30 августа агентство «Рес».

Cдача в эксплуатацию детского сада в г. Цхинвал №6, разрушенного в августе 2008 г. Osinform.org

По словам пресс-секретаря столичной администрации Зарины Кочиевы, особое внимание в подготовке было уделено красоте, чистоте и уюту помещений.

Готовность дошкольных образовательных учреждений проверила начальник управления образования администрации Цхинвала Жанна Лолаева. Лолаева отметила, что в столице все еще не хватает детских садов. Эта проблема решается в рамках инвестпрограммы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Цхинвале с марта 2019 года ведется строительство детского сада, рассчитанного на 160 мест. Новое дошкольное учреждение строится на месте разрушенного в ходе трагических событий августа 2008 года детского сада. Новый детский сад строится в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2018−2019 гг.

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