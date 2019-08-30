Ставрополь, , 11:42 — REGNUMМобильная социальная помощь для граждан, не способных передвигаться или передвигающихся на кресле-коляске, организована в городе Ставрополе. Организация, в частности, будет доставлять инвалидам на дом продукты питания и предметы первой необходимости, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что в услугах мобильной социальной службы сейчас особо нуждаются люди с ограниченными физическими возможностями, проживающие в домах, где проходит замена лифтов. При необходимости им помогут спуститься вниз и доставят в любое соцучреждение города. Организация располагает автомобилем, скаломобилем, а также техническими средствами реабилитации.

В состав мобильных групп вошли сотрудники комитета труда и социальной защиты населения города Ставрополя и волонтеры из Центра патриотического воспитания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставрополе начал работу социальный патруль для помощи бездомным. Он будет помогать в оформлении и восстановлении утраченных документов, а также окажет юридическую, медицинскую или психологическую помощь.