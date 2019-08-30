Москва, , 11:39 — REGNUMПредложение продлить до октября летний отдых российских школьников и студентов заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин назвал «пустым сотрясением воздуха». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM эту инициативу, озвученную депутатом Госдумы Василием Власовым (ЛДПР), он также отметил, что для студентов так называемые каникулы перестали быть актуальными.

«Вопрос учебной загрузки школьников и студентов весьма непрост. Существуют правила, нормативы — и ощущения самих участников процесса, учащихся, педагогов, родителей. Так вот, часто кажется, что школьники загружены больше, чем в прежние, советские, времена, а студенты — наоборот. Сказывается очень большая дополнительная нагрузка на тех, кто в школе, резко возрастающая в выпускных классах. И тут никакие каникулы не спасут — ребята, которые хотят поступить в вузы, занимаются дополнительно без выходных и каникул. Равно как и те, что проявляют себя в спорте, науке и так далее».

«Каникулы — для лодырей!» — таков негласный девиз современной школы. Может быть, это слишком жестко. У студентов все несколько иначе. Сегодня активно используются технологии дистанционного обучения, гораздо выше, в сравнении с советскими временами, доля самостоятельной работы. Раздаются голоса — мол, пора лекции отменять в принципе. До этого не дошло, но факт: физическое пребывание студента в аудитории далеко не так важно как раньше. Значит, и для студентов так называемые каникулы не очень актуальны.

Ну, а сумятицы в организации учебного процесса, и так переусложненного, любой перенос сроков начала учебного года внесёт предостаточно! Слава богу, это предложение так и останется пустым сотрясением воздуха», — считает Михаил Гундарин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, продлить летние каникулы для школьников и студентов до октября вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). По мнению парламентария, во время встречи с учащимися он неоднократно слышал жалобы на то, что почти все экзамены длятся до начала июня, и на отдых фактически остаётся два, а не три месяца.

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