Самара, , 11:42 — REGNUMМасштабный фестиваль пройдет в Кировском районе Самары. Об этом 30 августа сообщает Sgpress.ru.

Мероприятие состоится в парке Металлургов в день города 8 сентября. В этот день, на территории парка будут работать театр, цирк и зоопарк. Помимо этого, посетители смогут принять участие в занятиях йогой и фитнесом.

По сообщению организаторов праздника, при праздновании дня города будет задействована вся территория парка, на которой будет размещено несколько десятков развлекательных площадок.

Напомним, что парк Металлургов в Самаре был полностью реконструирован в 2018 году.