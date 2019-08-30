Ташкент, , 11:37 — REGNUMГосударственная авиакомпания из ОАЭ FlyDubai после вылета вернулась в аэропорт Ташкента из-за технической неисправности, сообщает 30 августа издание Kun.uz.

В авиакомпании не уточнили информацию по рейсу Ташкент — Дубай, так как официальных сообщений о самолете пока не поступало. Всех пассажиров авиарейса временно разместили в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа авиарейс Санкт-Петербург — Худжанд «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Причиной посадки стало столкновение самолета со стаей птиц при вылете из Пулково.

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