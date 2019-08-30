Новосибирск, , 11:31 — REGNUMГлавное управление МЧС РФ по Новосибирской области предупредило жителей региона о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за жаркой погоды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 31 августа по 2 сентября в Убинском районе сохранится, а в Баганском, Карасукском, Краснозерском, Купинском, Татарском и Чистоозерном районах ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. В то же время в Барабинском, Ордынском и Здвинском районах сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса горимости.

Как отметили в региональном ГУ МЧС РФ, увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Спасатели просят новосибирцев быть предельно осторожными в обращении с огнём, не разводить костры и соблюдать правила пожарной безопасности.