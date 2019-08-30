Томск, , 11:28 — REGNUMТомский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в рамках формирования единого цифрового пространства вуза переходит на электронные зачётные книжки. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в администрации Томской области.

По информации вуза, в ТУСУРе уже несколько лет функционирует электронная информационно-образовательная среда, доступная из любой точки мира через интернет. Переход на электронные «зачётки» был лишь вопросом времени.

Напомним, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники действует в Томске с 1962 года. Ранее он назывался институтом радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ). В настоящее время в состав вуза входят 12 факультетов, шесть научно-исследовательских институтов, Институт системной интеграции и безопасности, Институт инноватики, Академия бизнес-информатики.