Цхинвал, , 11:20 — REGNUMКоммунальные службы столицы Южной Осетии приступили к сносу ограждений и ветхих строений в городе. Работы начались с одной из центральных улиц — Московской. Об этом 30 августа сообщает агентство «Рес».

Московская улица г. Цхинвал Nykhas.ru

По словам пресс-секретаря столичной администрации Зарины Кочиевой, на Московской улице в данный момент убраны старые заборы. В скором времени будут снесены старые ларьки. На улице также ремонтируют фасады домов. Кочиева отметила, что на улице появится зона отдыха.

21 августа ИА REGNUMсообщало, что в Цхинвале проводится замена лифтов в многоэтажных домах. Начальник ЖКХ Алан Котаев заявил, что к концу 2019 года все «многоэтажки» столицы будут оснащены новыми лифтами.

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