Элиста, , 11:17 — REGNUMПо данным избирательной комиссии Республики Калмыкии, на 1 января 2019 года численность избирателей на территории региона составляет 206 тыс. 685 человек. Для выборов 8 сентября избирком уже получил необходимое количество бланков, из которых 39 тыс. 949 экземпляров — для подсчёта голосов с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней. Всего будет задействовано 22 КОИБа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В день голосования будет работать система «Мобильный избиратель», с помощью которой можно проголосовать независимо от места регистрации избирателя. Впервые на выборах можно отдать свои голоса на цифровых участках в Москве — для тех, кто 8 сентября будет вдали от дома. Уже зарегистрировано 32 таких желающих.

Кроме выборов главы республики некоторым жителям региона предстоит выбрать депутатов Элистинского городского собрания шестого созыва, а также депутатов четырёх сельских муниципальных образований.