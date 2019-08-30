Пермь, , 11:21 — REGNUMМотовилихинский суд Перми начал рассматривать дело о поддельных и дырявых презервативах. Представитель торгового знака предъявил женщину, которая продавала фальсифицированные медицинские изделия, предъявил иск на 1,4 млн рублей, сообщает ТК «РифейПермь».

По данным СМИ, женщину обвиняют в реализации товара ненадлежащего качества. Предприниматель покупала презервативы оптом через интернет по одному рублю за штуку, а затем предлагала продукцию в интернете, но уже гораздо дороже. Изъято более 50 тысяч подделок.

Покупатель, выступающий в суде, свидетельствовал, что открывал несколько презервативов, и все они оказались дырявыми.

Сторона гособвинения отметила, что фальсификат наносит ущерб обладателю товарного знака, кроме того, при использовании таких презервативов потребители могут получить заболевания или другие тяжелые последствия.