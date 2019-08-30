Омск, , 11:14 — REGNUMВ Омске 31 августа официально закроют действующие в городе пляжи, прекратят свои ежедневные дежурства матросы-спасатели. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, в городе завершается летний пляжный сезон.

По информации управления по делам ГО и ЧС, на пяти официальных омских пляжах за лето удалось не допустить ни одного несчастного случая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибири с начала купального сезона по 7 августа было зарегистрировано 171 происшествие: погибли 169 человек, из них 24 ребёнка.

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