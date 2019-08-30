Чебоксары, , 11:07 — REGNUMМэрия Чебоксар откликнулась на предложение об установлении буддистской ступы. Об инициаторе с распространённой фамилией Иванов известны только его инициалы и заявленный мотив. Чиновники считают, что для решения вопроса достаточно организовать интернет-голосование на ресурсе «Открытый город», уже оскандалившимся голосованием, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предлагаемый проект буддистской ступы Cap.ru

В администрации заявляют, что в Чебоксарах «может появиться буддистская стУпа», дважды выделяя в релизе правильное ударение. Словно этим подчёркивая, что в Чувашии, по мнению минкультуры республики, к числу традиционных для региона конфессий относятся православие, ислам и «традиционная чувашская вера (язычество)». И не зарегистрирована ни одна буддистская организация.

Между тем, чиновники уверены, что появление культового сооружения — вполне вероятное событие», если «инициативу поддержат большинство пользователей портала «Открытый город». И ссылаются на «предложение от гражданина Иванова С.П.», который, в свою очередь, ссылается на необходимость сооружения «для многочисленных гостей города, которые прибывают, к примеру, для участия в международных соревнованиях».

«Согласно уставам соревнований, участникам соревнований необходимы места для отправления духовных потребностей. Те, кто исповедует буддизм, в настоящее время лишены такой возможности. Заявитель выразил готовность построить и установить сооружение за счет собственных средств», — заявляют в администрации Чебоксар.

Следуя этой логике, в будущем в Чебоксарах следует ожидать появления культовых сооружений и многих других религий. Хотя тут же возникает другой вопрос. В городе забыли про памятник, посвященный духовному единению народов и символизирующий мировые религии? Напомним, что архитектурный комплекс был открыт в 2008 году по инициативе первого президента Чувашии Николая Федорова и тогда вызвал протест многих.

Портал «Открытый город», напомним, создан по заказу мэрии, и последнее связанное с ним резонансное событие — выборы почётного гражданина Чебоксар: в первоначально установленные для голосования сроки лидировал один кандидат, но затем мэр Чебоксар Алексей Ладыков внезапно заявил о продлении голосования, которое и вывело на лидирующие позиции дорожно-строительного олигарха Игоря Рощина, компания которого выиграла в этом году миллиардный подряд по реконструкции Красной площади в Чебоксарах.

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Напомним, портал «Открытый город» разработан вместе с авторами московского проекта «Активный гражданин» и запущен в 2018 году.