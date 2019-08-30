Вашингтон, , 11:05 — REGNUMВ США жительница штата Невада Кэти Вудс отсидела 35 лет в тюрьме за преступление, которого не совершала, сообщает Daily Mail.

По данным издания, в 1980 году женщину приговорили к лишению свободы за убийство 19-летней студентки. В 2015 году невиновность Вудс установили после изучения улик с помощью современной технологии анализа ДНК. Выяснилось, что убийцей студентки оказался серийный маньяк.

В итоге женщину отпустили и в качестве компенсации выплатили ей $3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной спустя 43 года из американской тюрьмы были отпущены двое мужчин, ошибочно обвиненных в убийстве. Один из них был приговорен к смертной казни, другой — к пожизненному заключению.

Читайте также: Двое невиновных отсидели в американской тюрьме 43 года