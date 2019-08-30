Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUMДля того чтобы запросить многоразовую Шенгенскую визу в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге или визовом центре Финляндии по старым правилам, у жителей Петербурга и Ленобласти осталось менее двух суток. Однако введение новых правил не должно слишком сильно отразиться на туристическом трафике из РФ в Финляндию, считают в отрасли.

Напомним, с 1 сентября 2019 года Финляндия по требованию Евросоюза отменяет действовавшие ранее «послабления» для жителей приграничных регионов при запросе визы, и для ее получения всем туристам придется указывать маршрут предполагаемой первой поездки, подтверждать условия размещения и наличие денежных средств.

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Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, накануне введения новых правил в визовом центре Финляндии в Петербурге количество людей, пришедших запросить визу «по-старому» или получить готовые документы, было примерно таким же, как и в начале августа, когда стало известно о нововведениях, и возник настоящий ажиотаж.

Первые пришедшие к визовому центру в последние дни августа занимают очередь в седьмом часу утра, на стояние в ней и саму процедуру подачи или получения документов уходит порядка полутора часов. Сотрудники визового центра стараются свести к минимуму объективные неудобства от такого наплыва посетителей.

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Специалисты туристической отрасли отмечают, что туристы, которые часто ездят в Финляндию, постепенно адаптируются к новой ситуации и не намерены отказываться от получения финского Шенгена даже с учетом новых требований. Например, об этом заявили около трети опрошенных пассажиров автобусной компании Lux Express.

Еще 27% респондентов признались, что пока не решили, визу какой страны им выбрать для поездок в зону действия Шенгена. Пока что у таких туристов есть действующая мультивиза, полученная от Финляндии. 23% участников опроса сообщили, что они получают шенгенские визы других государств, например Эстонии, Италии и Греции.

«Отказаться от финской визы решили 16% респондентов. Меньше 2% после нововведений со стороны Финляндии вообще приняли решение не получать визы никакой из шенгенских стран», — рассказали в пресс-службе международного автобусного перевозчика.

Там отметили, что с начала 2019 года число пассажиров автобусов Lux Express на линии Санкт-Петербург — Хельсинки увеличилось на 31%.

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