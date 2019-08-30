Оса, Пермский край, , 11:01 — REGNUMВ Осе Пермского края приставы опечатали здание, где располагались гостиница и кафе. Причиной стало несоблюдение требований пожарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В ходе проверки выяснилось, что грубые нарушения угрожают жизни и здоровью людей. Также установлено, что у предпринимателя нет разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Бизнесмену запретили осуществлять деятельность в потенциально опасном здании. Объект закрыт для посещений до устранения недостатков.