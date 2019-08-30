Красноярск, , 10:57 — REGNUM«Россети Сибирь» 30 августа обнародовали комментарий по ситуации вокруг проверки документов полицейскими в офисе «МРСК Сибири» в Красноярске.

Как сообщили ИА REGNUM в «Россетях», проверка «осуществляется в связи со сделкой, реализованной между омскими властями и ПАО «МРСК Сибири».

Уточняется, что задолженность «Омскэлектро» за услуги по передаче электроэнергии перед «МРСК Сибири» к концу 2015 года составляла около 1,3 млрд рублей. По инициативе администрации Омска и по согласованию с омским губернатором (тогда — Виктор Назаров, прим. ИА REGNUM ) было предложено заключить соглашение о реструктуризации. Задолженность должны были оплатить в рассрочку за три года, также речь шла о выкупе кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» — ПС «Фрунзенская».

Сделки были реализованы, сейчас правоохранительные органы проводят проверку документов.

«Мы со своей стороны оказываем всяческое содействие», — заявили в организации.

Напомним, о проводимых в «МРСК Сибири» обысках в Красноярске стало известно 30 августа.