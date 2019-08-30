Вашингтон, , 11:28 — REGNUMПопулярный американский стример Тайлер «Ninja» Блевинс, специализирующийся на трансляции видеоигр, смог собрать два миллиона подписчиков на платформе Mixer менее чем за месяц. Об этом он рассказал в своём Twitter-аккаунте 29 августа.

https://twitter.com/Ninja/status/1167156010517258240

Сам Ninja отметил, что его целью является привлечение других стримеров к Mixer. Он называет платформу «удивительной» и считает, что она заслуживает внимания.

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Напомним, Ninja долгое время был самым популярным стримером на Twitch. С 1 августа 2019 года он перешёл на Mixer (платформу Microsoft), где работает «полный рабочий день».

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