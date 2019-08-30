Архангельск, , 10:56 — REGNUMНе все школы Архангельской области успевают подготовить помещения к началу учебного года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в Ленском районе пока соответствует требованиям чуть более половины общеобразовательных организаций.

«В ряде школ до сих пор не завершены ремонты классов, спортивных залов и столовых. Руководителям шести общеобразовательных организаций, а также заведующему отделом образования администрации МО «Ленский муниципальный район» прокурором района объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 750 млн рублей ушло на то, чтобы подготовить образовательные учреждения Архангельской области к новому учебному году. К 20 августа региональное правительство отчиталось о 98%-й готовности школ и детских садов к учебному году.

Всего в регионе 610 образовательных учреждений.