Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUMЗаявление донского губернатора Василия Голубева об открытии новой школы в микрорайоне Суворовский и строительстве новых детских садов не очень обрадовало горожан. Юлия С., проживающая в микрорайоне, пожаловалась на острую нехватку социальных объектов.

По её словам, в молодом микрорайоне очень много детей, их приходиться определять в отдалённые детские сады, так как в существующих дошкольных учреждениях мест не хватает.

«Микрорайон Суворовский существует уже больше шести лет. За этот период были построены школа и три садика, но все на территории военного городка. Большая часть микрорайона заселена на территории коммерции, но, к сожалению, обещание при покупке жилья, что рядом с улицей Петренко, 10 будет школа и садик, так никто и не выполнил. Просьба в ближайшее время построить нам школу и садик напротив дома по улице Петренко, 10», — пожаловалась горожанка посредством сервиса «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации.

ИА REGNUMнапоминает, что в ходе программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным ростовчане адресовали главе государства вопрос, связанный с нехваткой в микрорайоне Суворовский социально-значимых объектов, при этом городские чиновники раздают разрешения на строительство новых многоэтажных домов.