Магас, , 10:52 — REGNUMВ Ингушетии создадут Дом молодежи. Для его создания могут использовать уже имеющиеся здания. Концепция нового учреждения должна быть продумана и предложена самими представителями молодежи. Об этом в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского форума «Машук» 28 августа заявил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.

Вопрос о необходимости выделения помещения, где представители молодежи могли бы встречаться и обсуждать насущные проблемы, задали Калиматову участники форума.

«Продумайте, где построить и какой на ваш взгляд должен быть Дом молодёжи в вашем понимании. Считаю, что на данном этапе необходимо пересмотреть использование имеющихся учреждений культуры с учетом их функциональности», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ингушетии озаботились также созданием структуры, которая будет заниматься молодежной политикой. О разработке ее концепции сообщил врио главы региона.

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