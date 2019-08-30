Москва, , 10:48 — REGNUMАктер и музыкант Пётр Мамонов останется под наблюдением врачей до следующей операции на сердце, которая запланирована в конце сентября. Об этом сообщила 30 августа супруга артиста Ольга Мамонова.

Примерно через 26 дней Мамонову сделают второе стентирование — установят в сосуды каркас, расширяющий суженный участок. Время до операции он проведет в обычной палате.

«Врачи говорят, что состояние стабильное», — рассказала Мамонова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Петра Мамонова доставили в больницу 24 августа, он перенёс обширный инфаркт. Актёру уже сделали одну операцию под местным наркозом.

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