Пекин, , 10:37 — REGNUMКоличество интернет-пользователей в Китае достигло 854 млн человек по данным на июнь 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Как говорится в докладе о развитии китайского интернета, опубликованном 30 августа Китайский информационным центром интернет-сетей, доступность интернета населению Китая достигло 61,2%. В общей сложности 847 млн китайских пользователей мобильных телефонов пользуются интернетом, что составляет 99,1% от общего числа пользователей интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество пользователей сетей связи четвертого поколения 4G достигло 1,24 млрд единиц на конец июля 2019 года.

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