Село Курья, Алтайский край, , 10:19 — REGNUMВ Алтайском крае, на родине прославленного оружейника Михаила Калашникова, провели мероприятие, посвященное подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю, поводом для проведения по всей России аналогичных памятных мероприятий стала служба известного четвероногого участника «рельсовой войны», которая разворачивалась в Белорусии.

День фронтовой собаки на родине Михаила Калашникова Пограничное управление УФСБ по Алтайскому краю

«19 августа 1943 года армейская овчарка-диверсант Дина на перегоне Полоцк-Дрисса совершила беспрецедентный подвиг, успешно выполнив боевую задачу, подорвала фашистский эшелон и осталась жива. В краткой фронтовой сводке сообщалось: «…на перегоне Полоцк — Дрисса подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги. С нашей стороны потерь нет».

В годы Великой Отечественной войны части и подразделения Красной Армии массово, разнообразно и эффективно применяли служебных собак в качестве оружия или вспомогательного средства при решении боевых задач», — пояснили алтайские пограничники.

Они также напомнили, что и сегодня служебные собаки продолжают выполнять сложнейшие задачи, оказывая неоценимую помощь правоохранительным органам и силовым структурам. Своё умение, уникальные способности и навыки служебные собаки и продемонстрировали в рамках Всероссийской акции «День фронтовой собаки» в селе Курья на территории мемориального музея Михаила Калашникова.

Известно, что фаворитом праздника стала немецкая овчарка Герда, на счету у которой множество задержанных нарушителей государственной границы. Также сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю познакомили посетителей с документальным фильмом о службе «верных друзей» и рассказали о том, что на фронтах Великой Отечественной войны действовало огромное количество служебных собак.

Напомним, Всероссийская акция «День фронтовой собаки» входит в крупномасштабный проект «Территория Победы», направленный на создание единого пространства по военной истории ХХ века, инициатором которой является московский музей Победы.