Омск, , 10:07 — REGNUMОбъём единовременного хранения зерна в Омской области составляет более 4,5 млн тонн. Как сообщили ИА REGNUM 30 августа в областном правительстве, омские элеваторы подготовили к приёмке урожая.

Всего в омской области расположено 34 крупных организации по приёмке, хранению и переработке зерна. Ёмкость единовременного хранения — 2 млн тонн. Также зернохранилища и склады на 2,5 млн тонн имеются у омских сельхозтоваропроизводителей.

«На сегодняшний день практически все элеваторы готовы к приёмке зерна урожая 2019 года», — говорится в сообщении областных властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания в Омской области стартовала в августе 2019 года.

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