Вашингтон, , 10:27 — REGNUMТворческий директор студии Bungie Люк Смит рассказал, что ждёт игру Destiny 2 на третьем году поддержки. За год в проекте пройдёт четыре сезона со своими уникальными событиями и новым контентом, сообщалось на официальном сайте студии 29 августа.

Каждый сезон будет длиться около десяти недель. В течение этого времени мир игры будет сильно видоизменяться, а игроки получат новые предметы и смогут пройти уникальные задания.

Напомним, Destiny 2 — это массовый многопользовательский научно-фантастический шутер от американской компании Bungie. В нём игроки управляют Стражами — могущественными воителями, защищающими мир.

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