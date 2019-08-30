Оренбург, , 10:01 — REGNUMВ Оренбурге здание школы № 24 согласно плану должны отремонтировать до 1 декабря 2019 года. Директор образовательного учреждения торопит строителей и хочет приблизить начало работы школы — с 1 ноября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заскобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»).

Он выразил сомнения, что школу отремонтируют в срок. По словам депутата, первоначально на ремонт аварийной школы планировалось выделить примерно 30 млн рублей. Однако эта сумма с течением времени выросла вдвое. Уже потрачено 57 млн рублей, необходимо еще 5,5 млн.

Дополнительные средства должны перечисляться по допсоглашениям. Но пока нет результатов госэкпертизы, то и дополнительных денег тоже нет. Это затягивает процесс ремонта и отодвигает дату открытия школы, отметил Фролов.

Депутата обратил внимание на то, что школа нуждается в спортзале. Тот, что имеется, слишком мал. Территория учреждения позволяет построить новый спортзал, однако к решению этого вопроса должен подключиться глава города Дмитрий Кулагин.

Стоит отметить, в 2018/2019 году в школе числились 596 учеников, с 1 сентября их число вырастет до 630 человек. Среди первоклассников — 91 ребенок.

Напомним, в октябре 2018 года школьное здание признали аварийным и закрыли. Занятия для учеников проводятся на базе других городских школ.

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