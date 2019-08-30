Ереван, , 09:57 — REGNUMПравительство Армении планирует открыть фонд «Капитал сохранения водных ресурсов», в который будут поступать платежи пользователей услугами по водоснабжению, пишет газета «Жаманак» («Время»).

Отмечается, что собранные средства будут направлены на консервацию скважин, открытых ранее для использования подземных водных ресурсов.

Напомним, 29 августа в Ереване прошло заседание правительства, на котором обсуждался вопрос сохранения водных ресурсов республики. В частности, правительство планирует упорядочить использование воды для рыбных хозяйств.

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