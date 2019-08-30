Екатеринбург, , 09:56 — REGNUMВ екатеринбургском зоопарке — приятное прибавление: у индийского павлина Джано и его самки Павы появилось потомство. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в пресс-службе учреждения.

У семьи павлинов появилось три детёныша: двое вылупились 5 августа, третий же 7 августа. Их пол пока не удаётся определить — новорожденные самцы ничем не отличаются от самок.

Сейчас в коллекции зоопарка — только два вида азиатских павлинов — индийский и зеленый.

Напомним, в Екатеринбурге обсуждают идею переноса зоопарка. Один из вариантов — вынести учреждение за город, также предлагается перенести зоопарк в Парк Маяковского.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге поддержали идею переноса зоопарка в Парк Маяковского