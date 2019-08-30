Москва, , 09:46 — REGNUMГУ МВД России по Москве предложило жителям столицы отказаться от участия в незаконном публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади, известном как общественное пространство «Яма». Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«В сети интернет распространяются призывы к гражданам принять участие в публичном мероприятии в амфитеатре на Хохловской площади. Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти города Москвы о его проведении не поступало», — говорится в информации.

Столичные полицейские предложили организаторам отказать от проведения мероприятия, а жителям воздержаться от участия. Для обеспечения правопорядка, информируют в главке, 30 августа общественное пространство работать не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, незарегистрированный кандидат Любовь Соболь позвала москвичей на «мирное шествие» по бульварам в центре города 31 августа.