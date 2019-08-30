Фритаун, , 09:46 — REGNUMЛюди, живущие рядом с крупнейшим алмазным рудником в Сьерра-Леоне, обратились в суд с иском на правительство страны за неспособность защитить их от экологических проблем, спровоцированных добывающей компанией. Об этом сообщает ВВС Africa.

В жалобе, поданной в Западноафриканский региональный суд, говорится, что в результате взрывов на шахте была загрязнена вода и повреждены дома жителей близлежащих районов.

В нем также говорится, что правительство страны не смогло гарантировать то, чтобы компания Octea Limited обеспечила переселение сотен семей из потенциально опасных районов.

В более раннем судебном деле компания Octea назвала подобные обвинения необоснованными. Правительство Сьерра-Леоне также отвергло предъявленные обвинения.