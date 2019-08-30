Лондон, , 09:53 — REGNUMСемья, друзья и поклонники принцессы Дианы, погибшей 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже, соберутся 22 года спустя Кенсингтонском дворце, чтобы почтить память «народной принцессы». Об этом, как передает Daily Mail, сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца.

Леди Ди скончалась 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет. В этом году 1 июля ей должно было исполниться 58 лет.

Принцы Уильям и Гарри планируют возвести мемориал памяти своей матери на территории Кенсингтонского дворца, где когда-то жила Диана. Для создания скульптурного изображения принцессы Дианы ими выбран скульптор Ян Ранк-Бродли, создавший образ королевы Елизаветы II на британских монетах.