Киев, , 09:32 — REGNUMПредставители средств массовой информации на фоне появившейся информации о якобы состоявшемся обмене заключёнными между Украиной и Россией и возвращении на родину украинского режиссёра Олега Сенцова и задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских моряков собрались в аэропорту Киева. Однако никаких признаков ожидаемого прибытия и встречи освобождённых граждан Украины сотрудники информагентств в воздушной гавани не наблюдают.

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Журналисты отмечают, что в аэропорту нет ни представителей власти, ни сотрудников спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 августа, новый генеральной прокурор Украины Руслан Рябошапка на своей стране в Facebook разместил пост сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой, в котором утверждалось, что обмен заключёнными между Россией и Украиной уже произошел, а освобожденные моряки и Олег Сенцов летят на родину. Российская сторона эту информацию не подтвердила.

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