Махачкала, , 09:30 — REGNUMРеспублике Дагестан присоединяется к всероссийскому проекту по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 — 11 классов «Билет в будущее». Его участниками в 2019 году станут 130 общеобразовательных школ республики, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Мероприятия проекта призваны познакомить учащихся с различными профессиями и под руководством наставников попробовать свои силы в тех или иных компетенциях. Всего школьникам будет доступно порядка 90 профессий, для которых эксперты разработали свыше 400 самых характерных кейсов.

«Проект призван научить подростков делать осознанный профессиональный выбор, и помощь в этом им действительно необходима. <…> Такое серьезное решение ученикам приходится принимать уже в средней школе. При этом большинство детей имеют смутные представления о том, чем на самом деле занимаются», — отметила региональный координатор проекта Мафият Рахманова.

По итогам профориентационного тестирования и практических занятий, а также данных, полученных от наставников, каждому школьнику будут даны рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными областями деятельности.

Напомним, проект «Билет в будущее» реализуется в России с 2018 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Его оператором выступает Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В 2019 году в практических мероприятиях проекта примут участие не менее 100 тысяч школьников страны.

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