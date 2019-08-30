Нальчик, , 09:25 — REGNUMКабардино-Балкария готовится стать столицей фестиваля цветов. Он пройдет впервые на Северном Кавказе и будет приурочен к Дню государственности республики. Его отмечают 1 сентября — в день принятия Конституции Кабардино-Балкарии.

Жителям и гостям Нальчика будет представлена разнообразная программа — от показа цветочных мод до красочного шоу панно, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе главы субъекта. В рамках фестиваля цветов также выставка цветочных арт-объектов на площади Согласия. В ней участвуют лучшие мастера флористического дизайна.

Еще одно мероприятие «Цветочный вернисаж» связано с художественным творчеством. Молодые художники будут на глазах у зрителей создавать цветочные полотна. Кроме того, в программе фестиваля выступления артистов уличных театров и мастер-классы по флористике. Итогом дня станет гала-концерт «Бал цветов».

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