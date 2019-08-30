Оренбург, , 09:16 — REGNUMК административной ответственности привлечен и.о. начальника исправительной колонии, расположенной в Оренбурге. Причиной стали выявленные и не устранённые по прокурорскому предписанию нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, должностные лица исправительной колонии нарушали сроки подачи характеристик на осуждённых, которые просили об условно-досрочном освобождении. В результате пришлось неоднократно переносить судебные заседания. Кроме того, с пенсии и зарплаты осужденного с нарушением перечислялись суммы по алиментам и в счет возмещения вреда.

В первом квартале 2019 года выявлены тайники, где хранились запрещенные предметы — сотовые телефоны, сим-карты, зарядные устройства, самодельные электроприборы.

За умышленное невыполнение требований прокурора и.о. начальника исправительной колонии оштрафован на 2 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.