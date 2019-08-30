Кольцово, Новосибирская область, , 09:14 — REGNUMВ Новосибирске по подозрению в получении взятки задержан экс-глава УК «Биотехнопарк» Владимир К. Об этом сообщает «Коммерсантъ Сибирь» со ссылкой на свой источник информации.

Отмечается, что бывший гендиректор УК «Биотехнопарк» подозревается в получении 2,5 млн рублей от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приёмки оборудования.

«События, которые изложены в деле, произошли еще в 2016 года», — пишет СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Новосибирской области заявили, что в Биотехнопарке проведён аудит. К середине 2020 года он должен выйти на безубыточность.

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