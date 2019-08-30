Ульяновск, , 09:13 — REGNUMВ Ульяновске 2 сентября сотрудницы бюджетных организаций, воспитывающие детей школьного возраста, смогут получить оплачиваемый выходной. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Панчин.

Данное решение принято в связи с тем, что 1 сентября приходится на воскресенье, а новый учебный год начнётся 2 сентября. Согласно распоряжению, воспитывающие несовершеннолетних детей работницы бюджетных учреждений могут 2 сентября получить оплачиваемый выходной день. Отмечается, что решение принято для «содействия улучшению демографической ситуации, а также поддержки работающих женщин».

Ранее аналогичное распоряжение подписал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, рекомендовав муниципальным главам принять соответствующие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Ульяновской области в учреждениях культуры начнутся праздничные мероприятия, посвящённые Дню знаний. Всего запланировано около 400 мероприятий. Начнут работать интерактивные площадки, проводиться экскурсии и тематические занятия, будут представлены концертные программы.

А 1 сентября в области пройдут праздники для первоклассников, запланирован губернаторский приём. На Соборной площади пройдут различные мастер-классы и праздничные концерты, будут бесплатно раздавать мороженое и билеты в аквапарк. Кроме того, будет организована выставка оружия от спецназа, спецтехники МЧС и полиции, выставят ретроавтомобили и электрокары.

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