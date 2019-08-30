Новосибирск, , 09:05 — REGNUMПрокуратура Новосибирска после нескольких случаев травматизма детей на батутах проверила 25 надувных аттракционов и один батутный центр города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогу проверки, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию детских надувных аттракционов, внесено 19 представлений, в суд направлено три иска о запрете использования таких аттракционов, возбуждены 14 административных дел за «Нарушение требований технических регламентов» (ч.1 и ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ).Самые частые нарушения: крепления, вентиляторы и даже проводка оказались в зоне доступа посетителей, нет ограждений, ежедневные проверки игрового надувного оборудования не проводятся, отсутствует необходимая информация. Многие операторы не прошли соответствующую подготовку и не имеют удостоверений. Как уточнили в прокуратуре, уже удовлетворено шесть представлений, остальные ещё не рассмотрены.