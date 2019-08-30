Пхеньян, , 09:09 — REGNUMС 2017 года неправительственная христианская организация International Christian Concern (ICC) отправляет в КНДР пластиковые бутылки с рисом и библией на цифровом носители USB. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей организации.

По словам главы International Christian Concern по Восточной и Юго-Восточной Азии Джины Го, на флешках, которые организация сплавляет по реке в Северную Корею, содержатся Новый и Ветхий заветы, проповеди, а также песни.

Представитель христианской организации отметила, что ежемесячно представители International Christian Concern отправляют в КНДР 500 пластиковых бутылок с рисом и материалами.

Точная сумма средств, которую потратили на гуманитарную помощь в организации, не разглашается, однако Джина Го подчеркнула, что христианская организация продолжит предоставлять помощь нуждающимся.

International Christian Concern (ICC) — неправительственная христианская организация, основанная в 1955 году и осуществляющая поддержку христиан по всему миру.